Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış

06.07.2026 09:16
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Yerli ve yabancı dağcılar, olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, yaz-kış demeden yerli ve yabancı dağcıların gözde rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Dondurucu soğuk, yoğun tipi ve sert rüzgarın etkili olduğu parkurda tırmanışa başlayan dağcılar, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Yerli ve yabancı dağcılardan oluşan ekip, profesyonel dağ rehberi Resul Civaş eşliğinde gerçekleştirdiği tırmanışta, olumsuz hava şartlarına rağmen ilerleyişini sürdürdü. Saatler süren zorlu mücadelenin ardından ekip, Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımlı en yüksek zirvesine ulaşarak büyük sevinç yaşadı.

Dağ rehberi Resul Civaş, Ağrı Dağı'nın yılın dört mevsimi ilgi gördüğünü belirterek, "Yaz kış demeden dünyanın her yerinden yerli ve yabancı dağcıları Ağrı Dağı'nda ağırlıyoruz. Artık daha güvenilir bir ortam oluşması nedeniyle katılım her geçen gün artıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ağrı Dağı'nı tercih ediyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ağrı Dağı'nda Zorlu Tırmanış - Son Dakika

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