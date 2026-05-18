Ahmet İftar'ın Atık Sanat Eserleri
Ahmet İftar'ın Atık Sanat Eserleri

18.05.2026 10:51
Muğla'da demir ustası Ahmet İftar, atık parçaları sanata dönüştürerek etkileyici bir koleksiyon oluşturdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde demir ustası Ahmet İftar, mesleğini sanatla buluşturarak eşine az rastlanır bir koleksiyon oluşturdu.

İlçedeki Sanayi Sitesi'nde demir doğrama ustası olarak çalışan Ahmet İftar, 26 yıldır hem doğayı koruyor hem de hayranlık uyandıran eserlere imza atıyor. İftar'ın elinde hayat bulan 124 eser, hurdanın sanata dönüşme yolculuğunu gözler önüne seriyor. Sanayi esnafı tarafından "Atık Geri Dönüşüm Sanatçısı" olarak bilinen İftar, çevreden ve doğadan topladığı atık parçaları sabırla işleyerek birer sanat eserine dönüştürüyor. 26 yıldır demire şekil veren Ahmet İftar, mesleğini sanatla buluşturarak eşine az rastlanır bir koleksiyon oluşturdu.

Ahmet İftar'ın koleksiyonundaki en dikkat çekici eserlerden biri, Cumhuriyet'in kuruluş yılına atfen tam 1923 adet atık parçadan oluşturduğu Atatürk Portresi. Sanatçının elinde şekillenen devasa bir "At" heykelinden, en küçük eseri olan "Sinek" figürüne kadar toplamda 124 adet özgün çalışması bulunuyor. Eserlerini üretirken doğadan ve çevresinden ilham aldığını belirten İftar, çalışma felsefesini şu sözlerle özetliyor:

"Birçok insan bu hurdaları çöpe atarken ya da hurdaya satarken, ben onları topluyor ve biriktiriyorum. Doğadan ve çevremden aldığım ilhamla bu atıkları sanat eserine dönüştürüyorum. Bir nevi doğaya ve çevreye katkıda bulunmuş oluyorum. Demir parçaları benim ellerimde yeniden nefes alıyor."

Geniş yelpazeli bir koleksiyon

İftarın, sanayi sitesindeki atölyesi, adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Sanatçının bugüne kadar ürettiği eserler arasında; Barış Güvercini, Eskavatör, Kepçe, Kask, Motosiklet, Güller, Tekne, Vazo, Kalp, Bardak ve Çaydanlık gibi birbirinden farklı onlarca figür yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

