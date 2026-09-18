AK Partili Tatar, Cizre Barajı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Partili Tatar, Cizre Barajı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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AK Partili Tatar, Cizre Barajı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki heyetle Cizre Barajı şantiye alanında incelemelerde bulundu. Heyet, projenin mevcut durumu ve yürütülen teknik süreçler hakkında yetkililerden brifing aldı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindekilerle birlikte Cizre Barajı şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Şırnak'taki saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre ilçesinin vizyon projeleri arasında yer alan Cizre Barajı şantiye alanını ziyaret etti. Şantiye sahasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Tatar ve beraberindeki heyet, projenin mevcut durumu ve yürütülen teknik süreçler hakkında yetkililerden detaylı brifing aldı. Bölge için stratejik önem taşıyan yatırımların başında gelen proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Arslan Tatar, "Cizre Kaymakamımız Ahmet Vezir Baycar, Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Murat Çiçek, AK Parti Cizre İlçe Başkanımız Akif Özalp ve heyetimizle birlikte Cizre Barajı şantiye alanını ziyaret ettik. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Cizre'miz için hayati önem taşıyan bu projenin sürecini yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

İncelemelerin ardından heyet, yetkililere ve saha çalışanlarına kolaylıklar dileyerek şantiyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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