Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Edilli Sahili'nde kıyıda hareketsiz duran yunus olduğunu gören vatandaşlar durumu kontrol etti. Yapılan incelemede, yunusun hayatını kaybederek dalgalarla karaya sürüklendiği belirlendi. Ölü yunusun sahile vurması, çevredeki vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı. - DÜZCE
Son Dakika › Çevre › Akçakoca'da Ölü Yunus Sahile Vurdu - Son Dakika
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