Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası, Karadeniz'de dalga boyunu 5 metreye kadar yükseltti. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, kıyıdaki mahmuzları aşarak etkisini gösterdi.

Karadeniz'de etkili olan sert rüzgar, Akçakoca Sahili'nde hareketli görüntülere sahne oldu. Poyrazın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya sert şekilde vururken, yaklaşık 5 metreye ulaşan dalga boyu sahilde dikkat çekti.

Fırtınanın etkili olduğu sırada bir vatandaşın güvercinleri beslemesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.