Akçakoca\'da yol kenarında yürüyen anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Akkaya köyünde, ormanlık alandan yol kenarına inen anne ayı ve 3 yavrusunun ilerleyişi, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Akkaya köyü Çakpelit Deresi yol güzergahında seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarında bir hareketlilik fark etti. Aracı yavaşlatan vatandaşlar, bir anne ayı ve peşinden sırayla ilerleyen 3 yavrusunu gördü. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, anne ayının yol güzergahında yürüdüğü ve yavruların da onu takip ettiği anlar yer aldı.

Herhangi bir saldırgan davranış sergilemeyen ayı ailesi, çevredeki vatandaşları fark etmelerinin ardından adımlarını hızlandırarak ormanlık alana doğru yöneldi ve ağaçların arasında gözden kayboldu.