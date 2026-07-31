Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor
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Mersin’in Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ile kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ile kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforunun artırılması hem de üreticilerin tarım arazilerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon altyapı çalışmaları sonrasında tahrip olan sokaklarda asfalt yama, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım onarım çalışmaları program dahilinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Hal Mahallesi'nde bozulan ve araç trafiğini olumsuz etkileyen noktalarda sıcak asfalt yama uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Ekipler, araç yollarının yanı sıra yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla deforme olan kaldırımlarda da bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ise tarımsal üretimin aksamaması amacıyla tarım yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Hasat döneminde üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tarım yollarında tasfiye, genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde hiçbir mahalleyi ayırmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri öncelikli gördüklerini ifade eden Beşikci, merkez mahallelerde asfalt ve kaldırım onarımlarını sürdürürken kırsal mahallelerde de üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşabilmesi için tarım yollarını modern hale getirdiklerini kaydetti.

Beşikci, planlı ve programlı şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

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