Akdeniz Fokları İçin Koruma Önlemleri

23.05.2026 21:19
Antalya'da Akdeniz fokları için yaşam alanı koruma çalışmaları yapıldı, mağaraya güvenlik sistemi kuruldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarda Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından aktif yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı belirlenirken, mağara girişine koruma sistemi yerleştirildi.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasında inceleme yapıldı. 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan araştırma ve analizlerde, mağaranın Akdeniz fokları tarafından aktif şekilde yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla tespit edildi.

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise mağara girişine deniz araçları ve kişilerin girişini engellemek amacıyla fiziksel koruma sistemi yerleştirildi. Bölgeye Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları da konuldu.

Alınan önlemlerle Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarının korunması, insan kaynaklı baskının azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:19:16.
