Akkuş’ta yılların altyapı sorunu çözüldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesi Külekçili Mahallesi'nde yaklaşık 100 haneyi kapsayan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamlayarak mahallede uzun yıllardır yaşanan altyapı sorununu çözüme kavuşturdu.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Külekçili Mahallesi'nde 3 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu şebeke hattı inşa edildi. Abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalledeki evlere içme suyu verilmeye başlanacağı bildirildi. İçme suyu yatırımının yanı sıra mahallede, zorlu arazi şartlarına rağmen bin 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı da tamamlandı. Böylece yıllardır içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşayan mahalle modern altyapıya kavuştu.

Tamamlanan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in daha önce Akkuş ziyaretinde verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Akkuş ilçe merkezine en uzak mahallelerden birisiyiz. Başkanımız ziyaretinde bu hizmetin yapılacağı sözünü vermişti ve sözünü tuttu. Bizim için hayal olan bu çalışma tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.