Aksu\'da 190 dekarda 28 üreticiyle biyolojik mücadele başlatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltmak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları hayata geçirildi. 190 dekarlık örtüaltı biber üretim alanında 28 üreticinin katılımıyla demonstrasyon çalışması başlatıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Kalıntı Eylem Planı" kapsamında, tarımda kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Murtuna mahallelerinde örtüaltı biber üretimi yapan üreticilere yönelik biyolojik ve biyoteknik mücadele demonstrasyonu gerçekleştirildi.

2026-2027 üretim sezonunda 190 dekarlık alanda üretim yapan 28 üreticiye biyolojik mücadele etmenleri dağıtıldı. Yerli ve milli Günal Biyolojik Sistemler firması tarafından üretilen faydalı böcekler, uygulama yapılan biber serasında bitkilere salındı.

Kimyasal kullanmadan üretime destek

Programda konuşan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin her geçen gün yaygınlaştığını belirtti. Erkal, "Bakanlığımızın destekleri, vatandaşımızın, üreticimizin ve çiftçimizin de bu uygulamalara itibar etmesiyle biyolojik ve biyoteknik mücadele, yani kimyasal kullanmadan üretimin kapısının açılmasına yönelik süreç her geçen gün artarak devam ediyor. 2022 yılında eğitim ve yayınlarla başlattığımız, 2023 yılında fiilen sahaya taşıdığımız biyolojik mücadele uygulamalarında, 2026-2027 sezonunda da duyarlılığın ve kullanım alanlarının artmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

28 üretici projeye dahil oldu

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ise projenin üreticiler açısından önemine dikkat çekerek, biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımının çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Boğatimur, "İnanılmaz mutluluk verici bir iş için bir arada olmak çok güzel. Biz de biyolojik mücadele etmenlerini kullanarak, faydalı böceklerle güzel bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreçte destek veren il müdürümüze ve şube müdürümüze teşekkür ediyorum. Biyolojik mücadele ekibimizin içinde yer alan 28 değerli üreticimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Boğatimur, uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Günal Biyolojik Sistemler firmasına da teşekkür etti.

Faydalı böcekler seraya salındı

Program kapsamında üreticilere dağıtılan biyolojik mücadele etmenleri, uygulama yapılan biber serasında bitkilere bırakıldı. Zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan faydalı böceklerin, kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uygulamanın, Antalya'da sürdürülebilir tarımsal üretim ve güvenilir gıda hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.