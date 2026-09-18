Aksu'da 190 dekarda 28 üreticiyle biyolojik mücadele başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksu'da 190 dekarda 28 üreticiyle biyolojik mücadele başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksu\'da 190 dekarda 28 üreticiyle biyolojik mücadele başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde biber üretiminde pestisit kullanımını azaltmak için 190 dekarlık alanda 28 üreticiyle biyolojik mücadele demonstrasyonu başlatıldı. Üreticilere dağıtılan faydalı böcekler seralarda bitkilere salındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltmak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları hayata geçirildi. 190 dekarlık örtüaltı biber üretim alanında 28 üreticinin katılımıyla demonstrasyon çalışması başlatıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Kalıntı Eylem Planı" kapsamında, tarımda kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve ürünlerde pestisit kalıntısının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Murtuna mahallelerinde örtüaltı biber üretimi yapan üreticilere yönelik biyolojik ve biyoteknik mücadele demonstrasyonu gerçekleştirildi.

2026-2027 üretim sezonunda 190 dekarlık alanda üretim yapan 28 üreticiye biyolojik mücadele etmenleri dağıtıldı. Yerli ve milli Günal Biyolojik Sistemler firması tarafından üretilen faydalı böcekler, uygulama yapılan biber serasında bitkilere salındı.

Kimyasal kullanmadan üretime destek

Programda konuşan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin her geçen gün yaygınlaştığını belirtti. Erkal, "Bakanlığımızın destekleri, vatandaşımızın, üreticimizin ve çiftçimizin de bu uygulamalara itibar etmesiyle biyolojik ve biyoteknik mücadele, yani kimyasal kullanmadan üretimin kapısının açılmasına yönelik süreç her geçen gün artarak devam ediyor. 2022 yılında eğitim ve yayınlarla başlattığımız, 2023 yılında fiilen sahaya taşıdığımız biyolojik mücadele uygulamalarında, 2026-2027 sezonunda da duyarlılığın ve kullanım alanlarının artmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

28 üretici projeye dahil oldu

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ise projenin üreticiler açısından önemine dikkat çekerek, biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımının çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Boğatimur, "İnanılmaz mutluluk verici bir iş için bir arada olmak çok güzel. Biz de biyolojik mücadele etmenlerini kullanarak, faydalı böceklerle güzel bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreçte destek veren il müdürümüze ve şube müdürümüze teşekkür ediyorum. Biyolojik mücadele ekibimizin içinde yer alan 28 değerli üreticimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Boğatimur, uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Günal Biyolojik Sistemler firmasına da teşekkür etti.

Faydalı böcekler seraya salındı

Program kapsamında üreticilere dağıtılan biyolojik mücadele etmenleri, uygulama yapılan biber serasında bitkilere bırakıldı. Zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan faydalı böceklerin, kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uygulamanın, Antalya'da sürdürülebilir tarımsal üretim ve güvenilir gıda hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA
AntalyaEkonomiÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:37:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksu'da 190 dekarda 28 üreticiyle biyolojik mücadele başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement