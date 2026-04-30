Aksu'da Macun ve Konak mahallelerinin imar sorunu çözüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde Macun ve Konak mahallelerinde yaşanan imar problemi çözüldü.

Aksu ilçesine bağlı Macun ve Konak mahallelerinde yaklaşık 90 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar uygulamasının ardından tapu tescil işlemlerinin 20 Nisan tarihi itibarıyla tamamlandığı ve hak sahibi vatandaşların tapularını almaya başladığı bildirildi. Tapu tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin Aksu Belediyesine imar çapı ve yapı ruhsatı başvurularında bulunabileceği, taşınmazlarını modern şehircilik kriterlerine göre değerlendirebileceği kaydedildi. - ANTALYA