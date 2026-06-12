Akyaka\'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur

Akyaka'da etkili olan dolu yağışı, tarımsal üretimde ciddi zarara neden oldu. İlçe genelinde 9 köy ve 3 mahallede etkisini gösteren dolu, ekili ve dikili tarım alanlarında hasara yol açtı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Aydın, çiftçilerin taleplerini dinleyerek meydana gelen zarar hakkında bilgi aldı. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Ekipler, zarar gören tarım arazilerinde detaylı incelemeler yaparak ürünlerde meydana gelen kayıpları kayıt altına alıyor. Yapılacak tespitlerin ardından üreticilerin mağduriyet durumları netleşecek ve gerekli işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Yetkililer, afetin etkilediği bölgelerde çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, çiftçilerin yaşadığı kayıpların belirlenmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını kaydetti.

Akyaka'da yaşanan dolu afetinin ardından tarım sektöründe oluşan zararın boyutunun yapılacak kapsamlı incelemeler sonucunda netlik kazanması beklenirken, yetkililer afetten etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KARS