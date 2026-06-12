Akyaka'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akyaka'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur

Akyaka\'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur
12.06.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka'da dolu yağışı tarımsal üretimde zarar oluşturdu, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Akyaka'da etkili olan dolu yağışı, tarımsal üretimde ciddi zarara neden oldu. İlçe genelinde 9 köy ve 3 mahallede etkisini gösteren dolu, ekili ve dikili tarım alanlarında hasara yol açtı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Aydın, çiftçilerin taleplerini dinleyerek meydana gelen zarar hakkında bilgi aldı. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, devletin tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Ekipler, zarar gören tarım arazilerinde detaylı incelemeler yaparak ürünlerde meydana gelen kayıpları kayıt altına alıyor. Yapılacak tespitlerin ardından üreticilerin mağduriyet durumları netleşecek ve gerekli işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Yetkililer, afetin etkilediği bölgelerde çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, çiftçilerin yaşadığı kayıpların belirlenmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını kaydetti.

Akyaka'da yaşanan dolu afetinin ardından tarım sektöründe oluşan zararın boyutunun yapılacak kapsamlı incelemeler sonucunda netlik kazanması beklenirken, yetkililer afetten etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akyaka'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Samsun’da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:54
Antalya’da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
17:46
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:58
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 18:47:31. #7.13#
SON DAKİKA: Akyaka'da Dolu Zararı: Çiftçiler Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.