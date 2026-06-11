Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
11.06.2026 22:16
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Kendisi için, "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eline Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliğinde sıkıca sarılıp samimi sohbet eden Özgür Özel, o anlara ilişkin konuştu. Özel, "Devlet Bey başını kaldırıp selam verince yanına oturup sağlığını sordum. Bize bazen haksızlık yapıyor ama, gidip kabalık yaparak birilerinden aferin almamı kimse beklemesin. Orada Tayyip Bey de olsaydı ona da giderdim." dedi.

Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendiren Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği ve eleştirilere neden olan samimi sohbetin perde arkasını anlattı. Özel, "Gidip kabalık yapıp aferin almamızı kimse beklemesin, insan olmaktan çıkmamak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, geçtiğimiz günlerde Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliğinde, kendisine yönelik daha önce çok sert ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana gelmesi ve elini sıkmasına yönelik parti tabanından ve kamuoyundan gelen eleştirilere canlı yayında çok net yanıtlar verdi.

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

"DEVLET BEY BAŞINI KALDIRDI VE SELAM VERDİ"

Kendisine yönelik "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" diyen Devlet Bahçeli ile geçmişe dayanan bir tanışıklığı olduğunu hatırlatan Özgür Özel, resepsiyondaki o anları şu sözlerle aktardı:

"Bir insan kendisi olmaktan vazgeçecekse ancak o zaman hiç eleştirilmeyebilir. Ben Devlet Bahçeli ile Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri iken tanıştım. Sağlık Bakanlığı onlardaydı o zaman; 2007’de ilk kez karşılaştım. 2011’den beri de milletvekili, genel başkan vekili ve genel başkan olarak karşılaşıyorum. Devlet Bey’den çok kötü sözler, çok ağır eleştiriler duydum. Ama bayram seyran siyasilerin birbirini araması, hastalığında araması normaldir.

Koç Topluluğu'nun 100. yıl resepsiyonundaydık, başta uzaktık. Sonra ben Devlet Bey’in önünden geçerken Devlet Bey başını kaldırdı ve selam verdi. Bunun üzerine ben de yanına gidip oturdum; 'Nasılsınız, sağlığınız nasıl?' dedim. O da bana sordu. Sonra kalktık gittik, epi topu 16 saniye sürdü."

"GİDİP KABALIK YAPIP AFERİN ALMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN"

Siyasetteki gergin atmosferin insani ilişkileri bitirmemesi gerektiğini savunan CHP Lideri, Manisa'daki yerel siyaset kültüründen örnek vererek tavrını savundu:

"Ne yapacağım yani Devlet Bey’e? Eleştirileri oluyor, bazen bize haksızlık yapıyor ama 80 yaşında, yaşı bizden fazla. Çok defa Meclis'te karşılaştık. Orada gidip kabalık yapıp da birilerinden aferin almamızı kimse beklemesin. Ben öyle biri değilim. Ben Manisa’da da öyle biri değilim. Biz Manisa'da cenazeyi de düğünü de AK Partililerle, MHP’lilerle beraber yapıyoruz. İnsan olmaktan çıkmamak lazım, bunlar insan yapar bizi."

"TAYYİP BEY OLSAYDI ONA DA GİDER HATRINI SORARDIM"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada bulunması durumunda aynı nezaketi göstereceğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kadar görmeseydik, ortam bu kadar gergin olmasaydı, orada Tayyip Bey de olsaydı ona da giderdim, hatrını sorardım. Yaşı benden büyük, bu bana düşer. Tecrübesi fazla. Epi topu 16 saniyelik bir olay bu."

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Devlet Bahçeli, Koç Holding, Özgür Özel, Anıtkabir, Türkiye, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem İnan Ceken Cem İnan Ceken:
    mesele saygı göstermekle ilgili değil bu bir halkın değerlerini zedeleme meselesidir halkta özel ve bahçeli'nin yakınlığından rahatsız olmasının altında makul sebepler var 0 0 Yanıtla
  • Burcu Google Burcu Google:
    aynen özel bey aynen ?? insan olmaktan çıkmamak lazım ama devlet düzeni bozulunca halk da bozuluyo işte ?? 0 0 Yanıtla
  • Serpil Sinan Şahin Serpil Sinan Şahin:
    ya bi siktir et artık bu adamlar birbirini sevio aslında hepsi oyun oynuyo bize karşı ama kimse bunu görmüyo ya gidip bahçeli ile tokalaşıyo aferin alıyo siyaset bu işte insanlık filan yok 0 0 Yanıtla
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