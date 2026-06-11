FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan - Son Dakika
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan

FIFA 2026 Dünya Kupası\'nın ilk golü Meksika\'dan
11.06.2026 22:30
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü Meksikalı futbolcu Quinones kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi.

TURNUVANIN İLK GOLÜ MEKSİKA'DAN

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelede turnuvanın ilk golü ev sahibi ekibi Meksika'dan geldi. Yaklaşık 80 bin taraftarının desteğini alan Meksika, maça çok hızlı başlayarak golü bulan taraf oldu.

QUINONES HATAYI AFFETMEDİ

Mücadelenin 9. dakikasında savunmadan çıkmak isteyen Güney Afrika'da kaybedilen top Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Quadsiah forması giyen Quinones'in önünde kaldı. Topu alır almaz ceza sahasına hızla giren golcü oyuncu şık bir vuruşla kaleciyi avlamayı başardı. Bu golle birlikte Meksikalı oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Böylece turnuvanın ilk golü Quinones'ten geldi. 

Güney Afrika, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Derun Mehmet Derun:
    güzel başlangıç olmuş Meksika'nın kendi stadında oynaması avantaj sağlamış Avrupa'daki kupaları düşünüyorum da oradaki açılış maçlar daha farklı oluyo genelde ev sahipleri hep daha hazırlıklı başlıyo böyle turnuvalara 0 0 Yanıtla
  • Hande Dinçer Hande Dinçer:
    harita fotoğraf başka bir şey yok haber anlatılmış gibi ama eksik kalmış birçok detay var niye daha fazla anlatılmadı anlamadım yani açılış maçı bu kadar mı ilgi çekiyo 0 0 Yanıtla
  • Demet Senyurt Demet Senyurt:
    valla videosu görmeden bi şey diyemem ama böyle haberler de doğru mu yoksa abartma mı belli olmuyo 0 0 Yanıtla
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