Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz\'de 4.2 büyüklüğünde deprem
11.06.2026 22:40
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Akdeniz'de Muğla açıklarında bu akşam saat 22.30'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin tedbir amaçlı saha taramaları sürüyor.

Akdeniz sularında, Muğla kıyıları açıklarında bu akşam 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Türkiye'nin deprem kuşağındaki fay hatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu akşam saatlerinde Akdeniz açıklarında orta şiddette bir deprem kaydedildi. Saat 22:30'da meydana gelen deprem, bölge halkı tarafından hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Muğla açıkları olduğu, derinliğinin 11.18 kilometre olduğu belirtildi. 

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleşmiş olmasına rağmen, depremin merkez üssünün açık denizde bulunması olası bir hasarın önüne geçti. İlk belirlemelere ve yetkili makamlara yansıyan bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

3. Sayfa, Akdeniz, Deprem, Güncel, Muğla, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Gökhan Önemli Ahmet Gökhan Önemli:
    4.2 ciddi bir şey sayılmaz ama yine de kaygı uyandırıyo biliyorum deprem olaylarından bir tarafı da doğa tarafından belki de uyarılıyo biz aşırı inşaat yapıyoz falan diye düşünüyorum ama tam emin değilim açıkçası muğla bölgesinin deprem risk haritasında olduğu için bu tarz şeyler yaşanabilir sorun bu değil de önemli olan hazırlıklı olmak sanırım 0 0 Yanıtla
  • Osman Akaslan Osman Akaslan:
    bu gidişle hiç yeri kalmaz türkiye için ne yazık ki 0 0 Yanıtla
  • Dilber Kardaş Dilber Kardaş:
    yine muğla açıklarında deprem var işte bunlar hep eğitim eksikliğinden kaynaklanıyo insanlar deprem bölgesinde yaşamayı bilmiyo hazırlıksız yaşıyo tabi sorun çıkıyo 0 0 Yanıtla
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