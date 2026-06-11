Akdeniz\'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Ahmet Gökhan Önemli:

4.2 ciddi bir şey sayılmaz ama yine de kaygı uyandırıyo biliyorum deprem olaylarından bir tarafı da doğa tarafından belki de uyarılıyo biz aşırı inşaat yapıyoz falan diye düşünüyorum ama tam emin değilim açıkçası muğla bölgesinin deprem risk haritasında olduğu için bu tarz şeyler yaşanabilir sorun bu değil de önemli olan hazırlıklı olmak sanırım