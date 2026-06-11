Akdeniz\'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz sularında, Muğla kıyıları açıklarında bu akşam 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Türkiye'nin deprem kuşağındaki fay hatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu akşam saatlerinde Akdeniz açıklarında orta şiddette bir deprem kaydedildi. Saat 22:30'da meydana gelen deprem, bölge halkı tarafından hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Muğla açıkları olduğu, derinliğinin 11.18 kilometre olduğu belirtildi.
Yüzeye nispeten yakın bir noktada gerçekleşmiş olmasına rağmen, depremin merkez üssünün açık denizde bulunması olası bir hasarın önüne geçti. İlk belirlemelere ve yetkili makamlara yansıyan bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
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