Evin duvarına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin balkon kısmındaki duvara giren yılan itfaiye ekibi tarafından yakalandı.

Çorum'un Alaca ilçesi Çopraşık bir evin bahçesinde vatandaş tarafından görülen yılan kısa süre sonra evin balkon kısmının altına girerek gözden kayboldu. Durumu fark eden ev sahibi, Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yılanın bulunduğu bölgeye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ekibin çabaları neticesinde, yılan duvardaki tuğlaların arasında yakalandı. İtfaiye ekibi tarafından alınan yılan, yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya salındı. - ÇORUM