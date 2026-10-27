Alanya'da 2027 Mavi Bayrak başvuruları 27 Kasım 2026'ya kadar yapılacak - Son Dakika
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Alanya'da 2027 Mavi Bayrak başvuruları 27 Kasım 2026'ya kadar yapılacak

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Alanya\'da 2027 Mavi Bayrak başvuruları 27 Kasım 2026\'ya kadar yapılacak
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Alanya'da 2027 Mavi Bayrak başvuru süreci başladı; başvurular 27 Kasım 2026'ya kadar online yapılacak. Tesis ve halk plajları, turizm tekneleri ile marinaların başvurularında çevre yönetimi, deniz suyu kalitesi ve güvenlik kriterleri değerlendirilecek.

Alanya'da 2027 yılı Mavi Bayrak başvuru süreci başladı. Tesis plajları, halk plajları, turizm tekneleri ve marinaların başvurularını 27 Kasım'a kadar online sistem üzerinden yapması gerekiyor.

Alanya'da turizmde kaliteyi artırmak ve çevre koruma çalışmalarını desteklemek amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, 2027 yaz sezonunun hazırlıkları başladı. Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, Mavi Bayrak almak isteyen işletmelerin başvurularını yenilenen arayüzüyle www.mavibayrak.org.tr adresi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

2026 sezonunda 79 ödül

Alanya, 2026 Mavi Bayrak sezonunu 68 tesis plajı, 6 halk plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina olmak üzere toplam 79 ödülle tamamladı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla geçen işletmelere Mavi Bayrakları teslim edildi.

Kriterler değerlendirilecek

2027 yılı Mavi Bayrak başvurularında çevre yönetimi ve çevre eğitimi, deniz suyu kalitesi, güvenlik, donanım ve hizmet standartları ile doğal alanların korunmasına ilişkin kriterler değerlendirilecek. İşletmelerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği çevre eğitimi etkinliklerini belgelemesi, düzenli deniz suyu analiz raporlarını sunması ve gerekli güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Başvurular ve sunulan belgeler uluslararası jüri tarafından incelenecek. Mavi Bayrak ödülüne aday olmak isteyen plaj, marina ve turizm teknesi işletmelerinin başvurularını 27 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru süreci ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmeler, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya'da 2027 Mavi Bayrak başvuruları 27 Kasım 2026'ya kadar yapılacak - Son Dakika
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