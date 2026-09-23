Alanya'da fırtına şezlongları savurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Alanya'da fırtına şezlongları savurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Alanya\'da fırtına şezlongları savurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şezlong, şemsiye ve minderleri metrelerce sürükledi. Rüzgarın etkisiyle yaşananlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, plaj çalışanları malzemeleri toparladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, plajda şezlongları yerinden sürükledi. Fırtınanın etkisiyle minder, şemsiye ve şezlonglar metrelerce savrulurken, o anlar plajdaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, özellikle sahil kesiminde etkili oldu. Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda etkisini artıran rüzgar nedeniyle sahildeki şezlong, şemsiye ve minderler metrelerce sürüklendi. Yaşananlar, plajdaki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte sahilde bulunan şezlong ve şemsiyelerin bir anda hareket ederek sürüklendiği görüldü. Fırtınanın ardından plajda bulunan işletme çalışanlarının sahildeki malzemeleri toparladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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