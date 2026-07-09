Alanya'da geniş kapsamlı çevre denetimi - Son Dakika
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Alanya'da geniş kapsamlı çevre denetimi

Alanya\'da geniş kapsamlı çevre denetimi
09.07.2026 13:21  Güncelleme: 13:27
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Alanya Belediyesi, çevre koruma ve mevzuata uygunluk amacıyla geri dönüşüm ve plastik kasa üreten işletmeleri denetledi. Denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.

Alanya'da doğanın korunması, çevresel risklerin önlenmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla geri dönüşüm ve plastik kasa üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediye yönetimi, ilgili müdürlükler ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan incelemelerde işletmeler titizlikle denetlendi.

Alanya'da çevreyi korumaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, geri dönüşüm ve plastik kasa üretim faaliyeti yürüten işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve zararların oluşmadan engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere belediye yönetimi ve ilgili birimler katılım sağladı.

"Denetimler devam edecek"

Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, işletmelerin faaliyet alanları detaylı şekilde kontrol edilirken, çevre temizliği, atık yönetimi, geri dönüşüm süreçleri, üretim alanlarının düzeni ve ilgili mevzuata uygunluk kriterleri titizlikle değerlendirildi. Ekipler, işletme yetkililerine doğanın korunmasına yönelik yükümlülükler konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, gerekli görülen hususlarda uyarı ve yönlendirmeler de yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini belirterek, doğaya zarar verebilecek uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Başkan Yardımcısı Koçak, sürdürülebilir çevre anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında hem denetim hem de bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Denetim programına Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar'ın yanı sıra Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, teknik personel ile zabıta ekipleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya'da geniş kapsamlı çevre denetimi - Son Dakika

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