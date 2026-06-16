Alanya Belediyesi'nden Kestel ve Mahmutlar'da yol seferberliği - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Kestel ve Mahmutlar'da yol seferberliği

Alanya Belediyesi\'nden Kestel ve Mahmutlar\'da yol seferberliği
16.06.2026 18:38  Güncelleme: 18:46
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde yürütülecek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde planladı. Kestel'de 3 bin 500 metre, Mahmutlar'da ise 3 bin 750 metre yol yenilenecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kestel Mahalle Muhtarlığında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, talepleri dinledi ve ardından Mahmutlar ile Kestel mahallelerinde yürütülecek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde planlamak üzere sahayı gezdi.

Alanya Belediyesi, tahrip olan yolları modern konfora kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Haydar Uyar, Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ve teknik ekip, Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar ve mahalle sakinleriyle buluştu. Yapılan saha taraması sonucunda Kestel ve Mahmutlar mahallelerini kapsayan yol yapım planlaması belirlendi.

Kestel Mahallesi'nde 3 bin 500 metre sıcak asfalt

Bölgede gerçekleştirilen şebeke hattı yenileme ile altyapı çalışmaları sonrasında yollar tamamen yenileniyor. İsa Küçülmez Caddesi - Muhtarlık Ofisi arasında ASAT'ın şebeke hattı çalışmasının ardından 30 metrelik imar yolundaki eski parke kaldırılarak yerine bin 650 metre sıcak asfalt serimi yapılacak. Muhtarlık Ofisi - Mahmutlar Yangılı Mezarlığı arasında ise bin 850 metre sıcak asfalt dökülerek Kestel etabında toplam 3 bin 500 metrelik yol baştan aşağı yenilenmiş olacak.

Mahmutlar Mahallesi'nde asfalt ve parke yenileme atağı

Saha incelemelerinin ikinci durağı olan Mahmutlar Mahallesi'nde, bölgenin en yoğun arterlerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Atatürk Caddesi (Yangılı Mezarlığı - Menderes Bulvarı Mevlana Kavşağı) bin 050 metrelik güzergahta asfaltlama çalışması yapılacak. Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bu bölgede ise eskiyen kilit parke yollar sökülerek, 2 bin 700 metrelik asfaltla tamamen yenilenecek. Mahmutlar etabındaki çalışmalar tamamlandığında mahalleye toplamda 3 bin 750 metrelik yepyeni bir üstyapı kazandırılmış olacak.

Tüm saha taramasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, firmalar ile birlikte koordineli bir çalışma yürütecek. Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar ve mahalle sakinleri, Başkan Özçelik ve ekibine, gösterdikleri yakın ilgi ve hızlı çözüm planlaması için teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya Belediyesi'nden Kestel ve Mahmutlar'da yol seferberliği - Son Dakika

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