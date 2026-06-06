Alanya Belediyesi'nden sıcak asfalt çalışması - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden sıcak asfalt çalışması

Alanya Belediyesi\'nden sıcak asfalt çalışması
06.06.2026 12:54  Güncelleme: 13:07
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Alanya Belediyesi, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Türkler Mahallesi'nin ardından Mahmutlar Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla yollar modern ve konforlu hale getirildi.

Alanya Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlama doğrultusunda Türkler Mahallesi'nin ardından Mahmutlar Mahallesi'nde yoğun mesai harcadı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol konforunu artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hazırlanan program kapsamında hafta içi Türkler Mahallesi Fığla Caddesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını Mahmutlar Mahallesi'nde sürdürdü. Mahmutlar Mahallesi'nin önemli ulaşım arterlerinden Menderes Bulvarı ve bağlantılı sokaklarda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarıyla yollar modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Ekipler, hafta sonu da çalışmalarına devam ederek bölgedeki sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu. Ekipler çalışmalarına Alanya'nın farklı mahallelerinde program dahilinde devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya Belediyesi'nden sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

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