Amasya\'da taşkın durumu masaya yatırıldı: "Aşırı yağış gelmediği takdirde Almus Barajı\'ndan gelen su yükünün sorunsuz tahliye edilmesi öngörülüyor"

Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşması sonrası taşması Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği komşu il Amasya'da tedbirlere neden oldu. Tedbir amaçlı köprü kıyıları ve kritik noktalara yığınak yapıldı. Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında muhtemel taşkınlara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Aşırı yağış olmadığı takdirde Almus Barajından gelen su yükünün Amasya'dan sorunsuz tahliye edilmesinin öngörüldüğü açıklandı. Nehirdeki su miktarı dronla görüntülendi.

Toplantıda bilgilendirme yapan DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, "Bölgemizde aşırı bir yağış meydana gelmediği takdirde Almus Barajından gelen su yükünün şehir merkezi nehir yatağından mevcut kapasitesiyle sorunsuz tahliye edilmesi öngörülmektedir" dedi.

"An itibariyle okulların tatil olmasını gerektiren bir durum yok"

T akip ettikleri durumun eğitim-öğretime aksatmayacağını değerlendirdiklerini belirten Amasya Valisi Önder Bakan, iki gündür kapalı olan okullarda yarından itibaren eğitime devam edileceği açıkladı. Nehir kıyısındaki Amasya merkez ve Taşova ilçesinde taşkın önlemleri kapsamında son iki gündür okullarda eğitime ara verildiğini hatırlatan Vali Bakan, "Şu an itibariyle okulların tatil olmasını gerektiren bir durum yok. Ama yarın şartlar farklı bir şekilde gelişirse ona göre değerlendireceğiz. Hem çocuklarımızın okulda olması kıymetli. Hem de hava şartlarından yada yağışlardan sıkıntı yaşamamaları da çok kıymetli. İkisini dengeleyeceğiz" diye konuştu.

Almus Barajı'ndan nehir yatağına eklenecek suyun Tokat'ı geçtikten sonra Amasya topraklarına erişeceğine değinen Bakan, "Bizim şehrimizde nehir yüzeylerinde taşmalar olmadan başa baş noktasında geçmesini değerlendiriyoruz. Ama an itibariyle beklentimiz olumlu. Bizim bu süreci doğru şekilde yaşayacağımız noktasında" şeklinde konuştu.

Mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli süreç yürütülmekte

16 Mayıs günü Yeşilırmak'ta yaşanan taşkınları değerlendiren Vali Bakan, "Zarar tespit çalışmaları sonucun da 5 bin dekar üzerinde tarım arazisi ve sera da hasar meydana geldiği tespit edilmiş olup vatandaşlarımızın oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

GAMER toplantı salonunda gerçekleşmesi muhtemel taşkınlara yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği basın toplantısına Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA