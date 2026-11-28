Sinop'un Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, yamaçlardan kopan ve kopmaya yüz tutan dev kayalar sürücüler açısından büyük tehlike oluşturuyor.

İki ilçeyi birbirine bağlayan güzergah üzerindeki Altınkaya Tüneli mevkiinde, sarp kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları, yol kenarındaki çelik bariyerleri parçalayıp metrelerce yükseklikten yola düştü. Yola düşen kayalar, bariyerlere zarar vererek bu bariyerlerde maddi hasara yol açtı.

Yola düşen kaya parçaları, ekiplerin çalışmasıyla bariyerlerin arkasına çekildi ve trafik akışı kontrollü biçimde sağlandı; ancak yamaçlarda kopmaya hazır vaziyette bekleyen diğer kayalar tehlike saçıyor. Bölgede özellikle etkili olan sağanak yağış, rüzgar ve gök gürültüsü esnasında toprak ve kaya gevşemelerinin arttığına dikkat çekiliyor.

Yamaçlarda kaya ıslahı ve çelik ağ germe gibi kalıcı güvenlik önlemlerinin alınmasını, güzergahı sık kullanan sürücüler muhtemel bir facianın önüne geçilmesi için talep ediyor.