Yaralı kırlangıca polis şefkati
Yaralı kırlangıca polis şefkati

Yaralı kırlangıca polis şefkati
20.05.2026 20:06  Güncelleme: 20:14
Bartın'ın Amasra ilçesinde polis merkezi bahçesine düşen yaralı yavru kırlangıç, polis ekiplerinin ilk müdahalesi ve bakımıyla hayata tutundu. Kuş, tedavisi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde polis merkezi bahçesine düşen yaralı haldeki kırlangıca polisler sahip çıktı.

Amasra İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkez Amirliği bahçesinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan yavru kırlangıcı fark eden nöbetçi polisler, hemen harekete geçti. Kuşu kontrol eden ekipler, minik kırlangıcın düşme esnasında gagasından yaralandığını tespit etti. Hemen harekete geçen polis bu kez yaralı yavru için seferber oldu. İlk olarak minik kuşa gıda ve su takviyesi yapan polisler, ardından bir karton kutuyu sıcak bir yuvaya dönüştürerek kırlangıcın güvende kalmasını sağladı. Polislerin bu şefkatli bakımı sayesinde yavru kuş, kısa sürede hayata tutunmaya başladı.

Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi

Yavru kırlangıcın ilk tedavisini tamamlayan polis ekipleri, ardından vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Karakola gelen Amasra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yavru kırlangıcı profesyonel tedavisine devam edilmesi ve sağlığına kavuştuğunda yeniden doğaya salınması amacıyla Doğa Koruma yetkililerine ulaştırmak üzere teslim aldı. - BARTIN

