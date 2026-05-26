Amasya\'da Kurbanlık Keçi Kaçtı

Amasya'da kurbanlık keçi, sahibinin elinden kaçtı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'na saatler kala satın alınan kurbanlık keçi eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtulup kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi, dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Peşinden koşan sahibi ile çevredekiler keçiyi uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Keçinin firar ettiği anları anlatan Tolga Mıkkırdı, "Kaçtığını gördüğümüz keçinin tepebileceği için biraz korktuk. O anları da kamerayla çektik. Biraz da komik oldu. Şükürler olsun. Sağa, sola zarar vermeden yakalandı" diye konuştu. - AMASYA