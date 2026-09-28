Anadolu yakasında sağanak Çengelköy\'de yolları göle çevirdi, Beykoz\'da kafeyi su bastı

İstanbul'un Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Çengelköy ve Küçüksu'da yollar göle döndü, Beykoz'da ise bir kafeyi su bastı.

Anadolu yakasında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun su birikintileri nedeniyle Çengelköy ve Küçüksu semtlerinde yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, Beykoz'da bulunan bir kafede ise durum daha da farklı bir hal aldı. İşletmenin yanlış düzenlenen tentesinin üzerinde biriken yağmur suları, kafenin içine akmaya başladı. İçeride oturan vatandaşlar zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.