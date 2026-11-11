Anamur\'da 2022\'de yanan 316 kızılçam için yeniden fidan dikildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe nefes, dünyaya barış' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce Uçarı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte fidanlar toprakla buluşturulurken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Kaymakam Duru, bölgede Mart 2022'de çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü ve 316 kızılçam ağacının yandığını belirterek, yangının ardından 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını söyledi. Kuraklık nedeniyle istenilen verimin alınamadığını ifade eden Duru, 2025 yılında yeniden çalışma başlatıldığını ve 2026 yılı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında alanın yeniden yeşertilmesi için fidan dikildiğini kaydetti.

Anamur Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Anamur İlçe Müftülüğü tarafından da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ayrı bir fidan dikim programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, din görevlileri ve Diyanet gençlik üyelerinin katıldığı programda çevre bilinci ve yeşil vatan vurgusu yapıldı.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.