Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde Murat Doğan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda kara yılan gördü. Doğan, cep telefonu kamerasıyla yılanı görüntüledi.
Yılan, daha sonra yol kenarındaki otluk alana girerek gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Çevre › Andırın'da 2 Metrelik Kara Yılan Görüntülendi - Son Dakika
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