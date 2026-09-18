Andırın'da geleneksel susam hasadı kademeli olarak başladı - Son Dakika
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Andırın'da geleneksel susam hasadı kademeli olarak başladı

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Andırın\'da geleneksel susam hasadı kademeli olarak başladı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın hasadına başlandı. Aynı anda olgunlaşmayan susamlar, Yeşilova bölgesindeki mahallelerde çiftçiler tarafından kademeli olarak toplanıp kurutuluyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın hasadına başlandı.

Andırın ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde, özellikle Alameşe, Kabaağaç, Kumarlı ve Gökahmetli mahallelerinde yetiştirilen susamlar, çiftçiler tarafından tarlalardan toplanıyor. Ürünlerin aynı anda olgunlaşmaması nedeniyle hasat işlemi kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Olgunlaşan susam bitkileri öncelikle topraktan sökülerek küçük demetler halinde bağlanıyor. Daha sonra demetler, tarlada birbirine yaslanarak horum adı verilen kümeler oluşturulup kurumaya bırakılıyor. Kuruyan susam kapsülleri, tarlaya serilen bezlerin üzerine çırpılarak tohumların dökülmesi sağlanıyor.

Elde edilen susamlar daha sonra çeşitli yöresel ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKahramanmaraşYeşilovaAndırınÇevreSon Dakika

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