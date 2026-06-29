Ankara'da "Kanlı Ay" tutulması etkileyici görüntüler oluşturdu.
Ankara'da akşam saatlerinde "Kanlı Ay" tutulması görüntülendi. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen Ay tutulması, Ankara semalarında oluşturduğu kızıl görüntüyle görsel şölen sundu. Dünya'nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferden kırılarak geçen güneş ışınlarının etkisiyle bakır ve kızıl tonlara bürünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı. - ANKARA
Son Dakika › Çevre › Ankara'da Kanlı Ay Tutulması - Son Dakika
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