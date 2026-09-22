Ankara\'da sağanak yağış sokakları göle döndürdü, trafikte aksama yaşandı

Ankara'da sağanak yağış sokakları göle döndürdü, trafikte aksama yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Yağış trafikte aksamalara neden olurken vatandaşlar da yağmurun etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Kaynak: İHA
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