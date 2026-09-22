Ankara\'da sağanak yağış sokakları göle döndürdü, trafikte aksama yaşandı

Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.