Ankara'da Yağmur Protestosu: Olta ile Balık Tutma!

Ankara'da sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Bir vatandaş, su altında kalan yola olta atarak bu durumu esprili bir şekilde protesto etti.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sokakları adeta göle çevirdi. Alt yapının iflas ettiği kentte bir vatandaş ise bu durumu esprili bir şekilde protesto etti. Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, göle dönen yola olta atarak balık tutmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA