Ankara Keçiören\'de sağanak yolu çökertti, onlarca araç çukurda kaldı

Ankara Keçiören'de sağanak yolu çökertti, onlarca araç çukurda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gülgün Sokak'ta yol çöktü; onlarca araç oluşan çukurun içinde kaldı. Vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterirken itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Çöken yoldaki onlarca aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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