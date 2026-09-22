Ankara Sincan'da sağanak sonrası su altındaki yolda araçlar mahsur kaldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle başkentte sokaklar göle döndü. Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.