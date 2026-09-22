Ankara Sincan'da sağanak sonrası su altındaki yolda araçlar mahsur kaldı

Ankara Sincan'da sağanak sonrası su altındaki yolda araçlar mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Sincan ilçesinde yolları su altında bıraktı. Suyla kaplanan yolda mahsur kalan araçların bazıları bozulurken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle başkentte sokaklar göle döndü. Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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