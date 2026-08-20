Anne Tavuk, Güvercini Telef Etti

Muş'un Hasköy ilçesinde yavru civcivlere saldıran güvercin, anne tavuğun saldırısı sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Hasköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yabani bir güvercin, anne tavuğun civcivlerine saldırdı. Durumu fark eden anne tavuk, yavrularını korumak için güvercine saldırarak gagasıyla peş peşe darbeler indirdi.

Anne tavuğun gagasıyla yaralanan güvercin telef olurken, yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.