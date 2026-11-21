Antakya'da konteynerler arasına sıkışan kedi, HBB ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Ovakent Mahallesi'nde konteynerlerin arasına sıkışan kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Güvenle çıkarılan kedi, sağlık kontrolleri için Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerin arasına sıkışan kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ovakent Mahallesi'nde konteynerlerin arasına sıkışan kedi için ekipler harekete geçti.
Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan kedi, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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