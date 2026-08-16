Antakya'da Orman Çalışmaları İncelendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman sahalarındaki üretim ve standardizasyon çalışmaları incelendi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman sahalarında sürdürülen üretim ve standardizasyon çalışmaları yerinde incelendi.
Hatay Orman İşletme Müdürlüğü Antakya İşletmesi Serinyol Şefliği ekipleri tarafından Uzunalıç mevkisinde üretimi devam eden sahalarda inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda sahaların standardizasyon durumu ve üretim faaliyetleri yerinde değerlendirilirken, dikili satışa yönelik bölmelerde de tespitler yapıldı.
Kaynak: İHA
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