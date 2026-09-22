Antalya Aksu'da mahsur kalan kaplumbağa baba-oğul tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da mahsur kalan kaplumbağa baba-oğul tarafından kurtarıldı

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Antalya Aksu\'da mahsur kalan kaplumbağa baba-oğul tarafından kurtarıldı
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresi'nde mahsur kalan kaplumbağa, dereye giren baba-oğul tarafından kurtarıldı. Su kenarında hareketsiz duran hayvan, kıyıya çıkarıldıktan sonra zarar görmediği anlaşılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki Gelin Düşen Deresi'nde mahsur kalan kaplumbağa, vatandaş tarafından yüzerek kurtarıldı.

Babasıyla birlikte bölgede bulunan Mustafa Alkan, su kenarında hareketsiz duran ve bulunduğu yerden çıkamayan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın zor durumda olduğunu gören baba ve oğul, duruma kayıtsız kalmadı. Dereye girerek kaplumbağanın bulunduğu noktaya kadar yüzen Mustafa Alkan, mahsur kalan hayvanı dikkatlice bulunduğu yerden aldı. Kıyıya çıkarılan kaplumbağa, herhangi bir zarar görmediği anlaşıldıktan sonra güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA
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