Antalya Aksu\'daki orman yangınında 254 hane boşaltıldı, 720 kişi tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde havadan ve karadan müdahalede bulunulan orman yangında şu ana kadar toplamda 254 hane boşaltıldığı, 720 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.

Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün çıkan yangına 3 uçak, 9 helikopter, bin 37 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araçla müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 105 kişi ile 18 ahır, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişi, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 haneden 151 kişinin tahliyesi gerçekleştirildiği öğrenildi.

Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde yaşanan kesintiler üzerine bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki elektrik kesintisinden toplam 2 bin 632 abone etkilendiği öğrenildi.