Aksulular Mavi Akdeniz için tek yürek oldu, Turunç Plajı temizlendi

Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya'nın 19 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen temizlik seferberliği, Antalya'nın Aksu ilçesinde geniş katılımlı bir farkındalık etkinliğiyle hayata geçirildi.

Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve COP31 Türkiye iş birliğinde, Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya'nın 19 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen temizlik seferberliği, Aksu'da geniş katılımlı bir farkındalık etkinliğiyle hayata geçirildi. Antalya Valilisi Hulusi Şahin ve proje koordinatörü Ebru Şahin himayelerinde "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında, Aksu Belediyesi'ne ait Turunç Plajı'nda kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı.

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'in koordinasyonunda ve belediye ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Belediye Başkan Vekili Mehmet Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Harun Çaykuşu, Aksu Sahil Güvenlik TİM Komutanı Gökhan Köseoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Çetin, belediye meclis üyeleri, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü, Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Çapan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli, öğrenciler, çevre gönüllüleri ve vatandaşları katıldı. - ANTALYA