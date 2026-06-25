Antalya'da 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler denizle buluştu

Antalya'da deniz ekosisteminin korunması, biyoçeşitliliğin artırılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Akdeniz bırakılması amacıyla hayata geçirilen Yapay Resif Projesi kapsamında, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen ilk etap yapay resifler Lara açıklarında denizle buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Yapay Resif Projesi kapsamında, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilen ilk etap yapay resifler Dünya Denizciler Günü'nde Aşağı Düden Şelalesi yakınlarında denize indirildi. Deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliği artırmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Akdeniz bırakmak amacıyla hayata geçirilen projenin, Türkiye'de ve dünyada fark oluşturan örnek bir çevre yatırımı niteliği taşıdığı kaydedildi.

3D yazıcı teknolojisiyle üretildi

Deniz yaşamının desteklenmesi ve Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefiyle hazırlanan yapay resifler, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ tarafından üretildi. Yapay resiflerin üretiminde 3D yazıcı teknolojisi ve dijital üretim sistemleri kullanıldı. Program, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi. - ANTALYA