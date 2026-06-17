Büyükşehir'den vektörle mücadeleye denizden müdahale - Son Dakika
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Büyükşehir'den vektörle mücadeleye denizden müdahale

Büyükşehir\'den vektörle mücadeleye denizden müdahale
17.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:42
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 640 kilometrelik kıyı hattında 3 tekneyle denizden ilaçlama yaparak larva ve uçkun oluşumunu engelliyor. Çalışmalar halk sağlığını korumak amacıyla 15 günde bir düzenli olarak sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını sahil bandında da sürdürüyor. Yaklaşık 640 kilometrelik kıyı hattında tekneler ile yapılan çalışmalarda, denizden kıyıya doğru ilaçlama yapılarak larva ve uçkun oluşumuna neden olabilecek alanlara düzenli olarak müdahale ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çalışmalarını karada olduğu gibi denizden de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Antalya'nın farklı bölgelerinde görev yapan ekipler, deniz suyu ve kara kökenli yüzey sularında oluşabilecek larva kaynaklarını kontrol altına almak amacıyla çalışma yürütüyor. Sahil bandında 3 farklı bölgede belirli periyotlarla yapılan uygulamalarda, özellikle ulaşılması güç kıyı noktaları ve larva oluşumuna elverişli alanlar ilaçlanıyor.

Sahil bandında 3 tekneyle mücadele

Vektörle mücadele kapsamında 640 kilometrelik sahil bandında çalışma yürütüldüğünü belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, denizden yapılan uygulamaların karada sürdürülen mücadeleye destek niteliği taşıdığını vurguladı. Çınar, "Antalya'nın farklı bölgelerinde 3 teknemizle aralıksız bir mücadele yürütüyoruz. Bu çalışmanın temel amacı, deniz suyunda veya kara kökenli yüzey sularında meydana gelebilecek larva oluşumlarını ve buna bağlı uçkun oluşumlarını ortadan kaldırmaktır" dedi.

Amaç halk sağlığını korumak

Yürütülen mücadelenin temel hedefinin halk sağlığını korumak olduğunu ifade eden Çınar, "Yapılan mücadele ile toplum sağlığını korumayı, özellikle bulaşa neden olabilecek rahatsızlıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Kara kökenli yüzey sularında, fosseptik, kuyu ve benzeri alanlarda oluşabilecek risklere karşı yürüttüğümüz çalışmaların yanında, deniz çevresinde yapılan mücadele de bu sürece ek destek sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Larva ve uçkun oluşumuna karşı düzenli takip

Antalya genelinde bazı sinek türlerinin deniz çevresinde de üreyebildiğine dikkat çeken Çınar, sahil bandında yapılan uygulamaların önemine değinerek, "Antalya bütününde yaşamını sürdüren sinek popülasyonu türleri deniz sularında da yoğun şekilde üreyebilmekte ve buralardan uçkun hale gelebilmektedir. Bu nedenle sahil bandında da larva ve uçkun mücadelesi düzenli olarak sürdürülmektedir. Çalışmalarımız 3 farklı bölgede 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'den vektörle mücadeleye denizden müdahale - Son Dakika

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