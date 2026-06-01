ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor
01.06.2026 12:16  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, 80 milyon TL yatırımla kanalizasyon hatlarını temizliyor, kapakları düzenliyor. 3 mahallede yoğunlaşan çalışmalarla altyapının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 80 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, kent genelinde altyapının daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi hedefleniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon hatlarında zamanla oluşan yağ, tortu birikimi ve dış etkenlerle taşınan malzemelerin neden olduğu tıkanıklık ve taşma risklerine karşı periyodik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçilirken, çevre ve halk sağlığının korunmasına da önemli katkı sağlanıyor.

Çalışmalar 3 mahallede yoğunlaştı

Kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmaları, Gebizli Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve Kızıltoprak Mahallesi başta olmak üzere Muratpaşa ilçesinde yoğun şekilde devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar merkez 5 ilçede 5 bin 346 adet parsel bağlantı bacasının temizliği gerçekleştirilirken, toplam 220 kilometrelik kanalizasyon hattında temizlik çalışması tamamlandı. Ayrıca 3 bin 837 adet kanalizasyon kapağı da yol ve kaldırım kotuna uygun hale getirildi. Böylelikle vatandaşların ulaşım güvenliği desteklenirken, altyapı bakım süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıpları da minimum seviyeye indiriliyor.

Vatandaşlara uyarı

ASAT ekiplerinin mahallede titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Yenigün Mahallesi Muhtarı Ömer Atalay, vatandaşların kanalizasyon hatlarına ıslak mendil ve peçete gibi atıkları atmama konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Kanalizasyon temizliğinin evlerden başladığını ifade eden Kızıltoprak Mahallesi Muhtarı Alim Kuş ise, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:21:08. #7.12#
SON DAKİKA: ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.