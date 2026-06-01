ASAT kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 80 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, kent genelinde altyapının daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi hedefleniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon hatlarında zamanla oluşan yağ, tortu birikimi ve dış etkenlerle taşınan malzemelerin neden olduğu tıkanıklık ve taşma risklerine karşı periyodik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçilirken, çevre ve halk sağlığının korunmasına da önemli katkı sağlanıyor.

Çalışmalar 3 mahallede yoğunlaştı

Kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmaları, Gebizli Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve Kızıltoprak Mahallesi başta olmak üzere Muratpaşa ilçesinde yoğun şekilde devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar merkez 5 ilçede 5 bin 346 adet parsel bağlantı bacasının temizliği gerçekleştirilirken, toplam 220 kilometrelik kanalizasyon hattında temizlik çalışması tamamlandı. Ayrıca 3 bin 837 adet kanalizasyon kapağı da yol ve kaldırım kotuna uygun hale getirildi. Böylelikle vatandaşların ulaşım güvenliği desteklenirken, altyapı bakım süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıpları da minimum seviyeye indiriliyor.

Vatandaşlara uyarı

ASAT ekiplerinin mahallede titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Yenigün Mahallesi Muhtarı Ömer Atalay, vatandaşların kanalizasyon hatlarına ıslak mendil ve peçete gibi atıkları atmama konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Kanalizasyon temizliğinin evlerden başladığını ifade eden Kızıltoprak Mahallesi Muhtarı Alim Kuş ise, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirtti. - ANTALYA