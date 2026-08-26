Antalya’da Atık Su Soruşturması Başlatıldı

Antalya'da Eski Lara Caddesi sahilinde atık suyun denize karıştığı görüntülere ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Lara Caddesi'nde plaj yakınlarında atık suyun denize karıştığı olaya ilişkin, Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesinde düzenlenen "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki Bambus Plajı yakınlarında, 25 Ağustos sabahı kayalık kıyıdan denize ulaşan sarımsı akıntı suyun rengini değiştirmiş, bölgede kötü koku oluşmuştu. Bunun üzerine Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nden (ASAT) yapılan açıklamada, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiği ve müdahale çalışmalarının başlatıldığı belirtilmişti.