38 dalgıcın katıldığı etkinlikte denizden araç lastiği, çöp konteynırı, akü, demir parçaları çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizlerde farkındalık oluşturmak için başlattığı deniz dibi temizliği çalışmaları sürüyor. Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen çalışmada denizden çöp konteynırı, araç lastiği ve çok sayıda atık çıkarıldı.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin üçüncüsü Antalya Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Dalış okulları, sualtı kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dalgıçların katıldığı etkinlikte 38 dalgıç görev aldı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda 1 saat süren dalışta deniz dibinden çıkarılan atıklar dikkat çekti. Temizlik çalışmasında araç lastiği, çöp konteynırı, cam şişe, akü, demir parçaları, tabak ve bardak gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, deniz dibi temizliğinin önemine dikkat çekerek, "Burada amaç sadece denizin dibini temizlemek değil, güçlü bir mesaj vermektir. Bugün buradan çıkarılan malzemeler insanların denize bıraktığı izdir. Antalya'nın mavi denizlerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Dalgıç Ferit Coşkun ise genellikle kişisel atıkların çıktığını belirterek, "Cam şişe, tabak gibi birçok atık çıktı. Deniz dibinden çıkarılanları görünce vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA