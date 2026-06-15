Gazi Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı

Gazi Bulvarı\'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı
15.06.2026 13:22  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı'nda 13 kilometrelik güzergahta kavşak düzenlemeleri ve şerit kapasite artırımıyla trafiği daha güvenli ve akıcı hale getirecek projeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. "2040 Yılı Projeksiyonu ile Hazırlanan Antalya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" kapsamında, Gazi Bulvarı'nda etüt ve proje çalışmaları başladı.

Gazi Bulvarı üzerindeki yaklaşık 13 kilometrelik güzergahı kapsayan çalışmalarda, İller Bankası Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı arasındaki bölümde yer alan kavşaklara ait yan yollar ve bağlantı yollarında düzenlemeler yapılacak. Proje ile katılma ve ayrılma şeritlerinin kapasitesi artırılarak trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında mevcut trafik yükleri ve yol geometrisi dikkate alınarak hizmet seviyesi analizleri gerçekleştirilirken, uygulama projesine esas olacak topoğrafik ölçüm ve haritalama çalışmaları da sürdürülüyor.

Kesintisiz ve konforlu ulaşım

Hayata geçirilecek proje ile söz konusu güzergahta kavşak kaynaklı gecikmelerin azaltılması, trafik kapasitesinin artırılması ve ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, "İller Bankası Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı arasında bulunan tüm kavşaklarımızda bulunan katılma ve ayrılma şeritlerinde, kapasite artırımı için sahada analiz çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm bu kavşaklarda, kent trafik yoğunluğunu azaltacak önlemleri almak adına proje çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Proje çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, kavşaklardaki trafik akışını hızlandırmış, birikmeleri engellemiş ve trafik akışını daha güvenli bir hale getirmiş olacağız. İller Bankası Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı arasında 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olacak şekilde, katılım yolları hariç kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Böylelikle Antalya'nın trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gazi Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:02:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gazi Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.