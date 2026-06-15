Gazi Bulvarı\'nda trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. "2040 Yılı Projeksiyonu ile Hazırlanan Antalya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı" kapsamında, Gazi Bulvarı'nda etüt ve proje çalışmaları başladı.

Gazi Bulvarı üzerindeki yaklaşık 13 kilometrelik güzergahı kapsayan çalışmalarda, İller Bankası Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı arasındaki bölümde yer alan kavşaklara ait yan yollar ve bağlantı yollarında düzenlemeler yapılacak. Proje ile katılma ve ayrılma şeritlerinin kapasitesi artırılarak trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında mevcut trafik yükleri ve yol geometrisi dikkate alınarak hizmet seviyesi analizleri gerçekleştirilirken, uygulama projesine esas olacak topoğrafik ölçüm ve haritalama çalışmaları da sürdürülüyor.

Kesintisiz ve konforlu ulaşım

Hayata geçirilecek proje ile söz konusu güzergahta kavşak kaynaklı gecikmelerin azaltılması, trafik kapasitesinin artırılması ve ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, "İller Bankası Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı arasında bulunan tüm kavşaklarımızda bulunan katılma ve ayrılma şeritlerinde, kapasite artırımı için sahada analiz çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm bu kavşaklarda, kent trafik yoğunluğunu azaltacak önlemleri almak adına proje çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Proje çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, kavşaklardaki trafik akışını hızlandırmış, birikmeleri engellemiş ve trafik akışını daha güvenli bir hale getirmiş olacağız. İller Bankası Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı arasında 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olacak şekilde, katılım yolları hariç kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Böylelikle Antalya'nın trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA