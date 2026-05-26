Antalya'da Güvercinler Tehlikede
Antalya'da Güvercinler Tehlikede

26.05.2026 13:49
Antalya'daki Nekropol Müzesi'nde kurulan tel sistem, güvercinlerin yaralanmasına ve telef olmasına neden oluyor.

Antalya'da antik şehir mezarların yer aldığı nekropolün tavan kısmına kurulan dikenli tel ve ağ sistemi, güvercinlerin mahsur bırakılıp telef olmasına, bazılarının da yaralanmasına neden oluyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki Nekropol Müzesi'ne kurulan ağlar, çoğunluğu güvercin olmak üzere kuşların kabusu haline geldi. Müze etrafında vatandaşların yemlediği güvercinler, içeri girmemeleri için müzenin tavanına kurulan tel ağ sistemine takılıp mahsur kalıyor. Buradan çıkmayan onlarca güvercinin telef olduğu belirtilirken, kurtarılan bazı güvercinler ise yaralı kalıyor. Müzenin tavanında birçok güvercinin telef olduğunu fark eden hayvanseverler ise duruma tepki gösteriyor.

Ayağı tele takılan güvercini itfaiye kurtardı

Bugün sabah saatlerinde ise bir güvercinin ayağının tele takılıp mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki telde kurtarılmayı bekleyen güvercin, itfaiye erinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden alınıp tekrar özgürlüğüne kavuştu. Bir müddet uçmayan güvercinin ayağından bir sorun yaşadığı görüldü. Yine bölgede teller arasında kalan canlı güvercinlerin yer aldığı, bazılarının ise telef olduğu görüntülere yansıdı.

"Filelerin arasında çırpınarak can veriyorlar"

Antalya'da hayvan hakları savunucuları, müze önünde basın açıklaması yaptı. Gönüllüler, müze çevresine kurulan tel ağ sisteminin kuşların ölümüne yol açtığını belirterek çözüm talebinde bulundu.

Hayvan Hakları Platformu Türkiye gönüllüsü Özlem Başargil, "Bugün nöbetimizin 5. günü. Nekropol Müzesi'nin tavanına boydan boya tel ve ağ örülmüş. Sebebi kuşlar içeriye girmesin kuşlar dışarıya çıkmasın. Burada kuşlar içeri grimesin diye tavana ağ sistemi yerleştiriyor ve etrafına korkuluklara çiviler yerleştiriliyor. Mezarları korumak için canlıları yok ediyorlar. Bu ağların içerisinde sayısını bilmediğimiz kadar hayvan ölümü gerçekleşmiş" dedi.

"Uygun bir çözüm üretilmesini istiyoruz"

Tel ağ sistemi yerine uygun bir çözüm üretilmesini istediklerini belirten Başargil, "5. günümüz hiçbir kurumdan ses çıkmadı şimdiye kadar bir gelişme olmadı. 5199 sayılı kanuna göre hayvana şiddet suçtur. Ne kadar kuş ölüsü var bilmiyoruz. İl Kültür Turizm Müdürlüğünden arandık ve üzüntü duyduklarını söylediler. Bu durumu düzelteceklerini söylediler. Buraya ekip gönderdiler ve ekibin yaptığı her tarafa çivi yerleştirmek olmuş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Buraya daha uygun bir çözüm üretmelerini istiyoruz. Dış mekan kapatılabilir. Kuşlarla birlikte yaşanabilecek bir ortam olabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
