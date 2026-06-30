Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
30.06.2026 12:10
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Konyaaltı'ndaki orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Aşağıkaraman Mahallesi Kapuz Kanyonu yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazöz sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahalede bulunurken, 1 helikopter aracı da ekiplere havadan destek verdi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Konyaaltı, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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