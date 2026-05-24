Antalya\'da mayıs ayında karla mücadele

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı, sahillerde deniz sezonunun açıldığı Antalya'da, Toros Dağları'nın zirvelerinde ise karla mücadele sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerindeki yüksek rakımlı yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Yer yer 5-6 metreyi bulan kar kalınlığı arasında ilerleyen ekipler, mayıs sonunda yaylalara göç edecek Yörüklerin yolunu açmaya çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 100 metre rakımlı Eğrigöl Yaylası ile Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe Yaylası başta olmak üzere birçok bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu yayla yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta çalışma yürütüyor. Özellikle Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda hummalı bir çalışma dikkat çekiyor.

Yörüklerin göç yolu açılıyor

Mayıs ayının sonuna doğru yaylalara çıkmaya hazırlanan Yörükler için yolların ulaşıma açılması hedefleniyor. Yaklaşık 10 köyün kullandığı yayla yolunun halen kar nedeniyle kapalı olduğu öğrenilirken, belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açabilmek için aralıksız çalışıyor. Yetkililer, Gündoğmuş yaylalarında başlayan karla mücadele çalışmalarının Akseki'nin Göktepe Yaylası'na kadar devam edeceğini bildirdi.

Eğrigöl taştı, yollar su altında kaldı

Karların erimesiyle birlikte Eğrigöl'de su seviyesinin yükseldiği, taşan göl sularının bazı yayla yollarını kapladığı görüldü. Bölgedeki kar kütleleri ve su taşkınları nedeniyle arazi araçları ile Yaylaya gezmeye giden doğaseverler zaman zaman ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Doğaseverlerden kar üstünde drift keyfi

Bir yanda ekipler karla mücadele ederken, diğer yanda Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerden araçlarıyla bölgeye çıkan doğaseverler ise kar üzerinde drift yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Beyaza bürünen Toros Dağları ile Eğrigöl çevresinde oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - ANTALYA