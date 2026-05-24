Antalya'da mayıs ayında karla mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da mayıs ayında karla mücadele

Antalya\'da mayıs ayında karla mücadele
24.05.2026 09:31  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz mevsiminin başladığı Antalya'da, Toros Dağları'nın zirvelerinde yer yer 5-6 metreyi bulan karla mücadele sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs sonunda yaylalara göç edecek Yörüklerin yollarını açmak için çalışıyor. Eğrigöl'ün taşmasıyla bazı yollar su altında kalırken, doğaseverler kar üstünde drift yapıyor.

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı, sahillerde deniz sezonunun açıldığı Antalya'da, Toros Dağları'nın zirvelerinde ise karla mücadele sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerindeki yüksek rakımlı yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Yer yer 5-6 metreyi bulan kar kalınlığı arasında ilerleyen ekipler, mayıs sonunda yaylalara göç edecek Yörüklerin yolunu açmaya çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 100 metre rakımlı Eğrigöl Yaylası ile Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe Yaylası başta olmak üzere birçok bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu yayla yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 60 kilometrelik güzergahta çalışma yürütüyor. Özellikle Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda hummalı bir çalışma dikkat çekiyor.

Yörüklerin göç yolu açılıyor

Mayıs ayının sonuna doğru yaylalara çıkmaya hazırlanan Yörükler için yolların ulaşıma açılması hedefleniyor. Yaklaşık 10 köyün kullandığı yayla yolunun halen kar nedeniyle kapalı olduğu öğrenilirken, belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açabilmek için aralıksız çalışıyor. Yetkililer, Gündoğmuş yaylalarında başlayan karla mücadele çalışmalarının Akseki'nin Göktepe Yaylası'na kadar devam edeceğini bildirdi.

Eğrigöl taştı, yollar su altında kaldı

Karların erimesiyle birlikte Eğrigöl'de su seviyesinin yükseldiği, taşan göl sularının bazı yayla yollarını kapladığı görüldü. Bölgedeki kar kütleleri ve su taşkınları nedeniyle arazi araçları ile Yaylaya gezmeye giden doğaseverler zaman zaman ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Doğaseverlerden kar üstünde drift keyfi

Bir yanda ekipler karla mücadele ederken, diğer yanda Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerden araçlarıyla bölgeye çıkan doğaseverler ise kar üzerinde drift yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Beyaza bürünen Toros Dağları ile Eğrigöl çevresinde oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da mayıs ayında karla mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 09:52:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da mayıs ayında karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.