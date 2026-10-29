Antalya'da su baskınlarına Büyükşehir ve ASAT ekipleri gece boyunca müdahale etti - Son Dakika
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Antalya'da su baskınlarına Büyükşehir ve ASAT ekipleri gece boyunca müdahale etti

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Antalya\'da su baskınlarına Büyükşehir ve ASAT ekipleri gece boyunca müdahale etti
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Antalya'da aşırı yağışların ardından birçok ilçede su baskınları yaşandı; Büyükşehir ve ASAT ekipleri gece boyunca sahada çalıştı. Selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Demre'nin Yavu, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde ev, iş yeri, sera ve altyapıda hasar oluştu.

Antalya'da etkili olan aşırı yağışların ardından birçok ilçede su baskınları yaşanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler, vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale ederek olumsuzlukların giderilmesi için yoğun çalışma yürüttü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek Büyükşehir ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Aksu, Demre, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınları, mahsur kalma olayları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. İhbarların ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yardımına koşarak olaylara müdahale etti.

Demre'de selin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor

Selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Demre ilçesinin Yavu, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde ise ev, iş yeri, sera ve altyapıda hasar meydana geldi. Bölgede selin izlerinin silinmesi, su baskınlarının etkilerinin giderilmesi ve oluşan hasarların ardından gerekli çalışmaların yürütülmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri, gece boyunca devam eden müdahale çalışmalarının ardından sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor. Başta itfaiye ve ASAT olmak üzere tüm ekipler, yağışların neden olduğu olumsuzlukları gidermek ve vatandaşların mağduriyetini azaltmak için görev yapıyor.

"İhtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar sürüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA
Antalya Su ve Atıksu İdaresiAntalyaGüncelDemreÇevreSon Dakika

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